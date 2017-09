¿encontraste un error? avísanos

Mario Salas admitió que a fin de año podría dejar la UC: "Ahí evaluaremos mi continuidad"



Publicado por Pablo Velozo

El entrenador de Universidad Católica Mario Salas no vive un presente feliz, en lo netamente deportivo. De eso no hay duda.

Y es que los ‘cruzados’, que ya fueron eliminados de la Copa Chile, además marchan novenos en el torneo de Transición con 7 unidades, 9 menos que el líder Unión Española.

Sin embargo, pese a que anímicamente no está a plenitud, el ‘Comandante’ recalcó este jueves que “esto a mi no me desgasta”.

“Yo me nutro del fútbol día a día. Yo puedo estar más bajoneado, enojado, contento, pero esto para mí es todo. Esta profesión es magnífica“, agregó.

En la misma línea, Salas detalló que “lo que estoy viviendo en Católica y lo que he vivido ha sido increíble. Hermoso. Y estoy seguro que seguirá siendo así. No tengo ningún desgaste frente a lo que pasa, soy un privilegiado de la vida”.

Eso sí, el adiestrador no escondió que su continuidad en el cuadro precordillerano no es algo confirmado.

“Mi contrato se revisa todos los días. Cuando llegue a fin de semestre conversaremos, hablaremos, veremos qué pasa”, explicó.

Además, Salas puntualizó que “mi relación con el directorio y Juan (Tagle) ha sido muy grata. Cuando llegue ese momento lo más probable es que nos reunamos y veamos qué pasa, y evaluar nuestra continuidad”.

