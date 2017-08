¿encontraste un error? avísanos

’Chapita’ no dramatizó por mal inicio de la UC: "Estamos a cinco puntos del líder"



Publicado por Pablo Velozo

La tabla de posiciones del torneo de Transición indica que Universidad Católica está en el puesto 14, con sólo dos unidades. Los cruzados sólo empataron uno a uno con Everton como locales y recién marcaron su primer gol de campeonato, a través de un lanzamiento penal.

Pero esto es algo que no preocupa al plantel de la UC . Al menos así lo dejó en claro hoy José Pedro Fuenzalida.

‘Chapita’ no dramatizó con el lugar que el equipo ocupa en la tabla, a cinco puntos de los punteros. “Cuando van tres fechas y veo que estoy a cinco puntos del líder, no me genera problemas. Quedan doce fechas aún, hay mucho camino por delante”, afirmó.

El seleccionado nacional eso sí, reconoce que pese a ser un plantel con experiencia, en especial en la ofensiva, la ansiedad por marcar goles les esta jugando una mala pasada. “Cuando no se logra convertir las ocasiones que uno genera, hay ansiedad y ese apuro nos está privando de convertir goles”, señaló.

Es por esto que el técnico Mario Salas ha buscando variantes en la ofensiva de los cruzados y el uruguayo Santiago Silva ha sido el principal damnificado al ser relegado a la banca, por Diego Vallejos quien tampoco ha anotado goles.

‘Chapita’ se refirió a lo que busca el DT cruzado con estas modificaciones en el ataque. “El equipo por su forma de juego debe buscar alternativas y el técnico debe buscar la fórmula para que los otros equipos no puedan predecir lo que vamos a hacer. Hay jugadores que les toca entrar y a otros salir; sólo es un tema táctico”, argumentó.

Católica visita este sábado a Santiago Wanderers en Valparaíso a las 11 de la mañana

