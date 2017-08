¿encontraste un error? avísanos

La UC intentará borrar tarjeta roja mostrada a Luciano Aued en duelo con Unión Española



Publicado por Nicolás Maureira

Universidad Católica volvió hoy a los entrenamientos tras la derrota ante Unión Española por 1 a 0, que dejó a los Cruzados con un punto en la decimocuarta posición de la tabla del torneo de Transición.

El equipo de Mario Salas sigue en sequía de goles y lo que es peor, se generó muy pocas ocasiones de gol ante los rojos de Santa Laura. Y no hay mucho tiempo para corregir, pues el miércoles enfrentan en San Carlos de Apoquindo a Rangers de Talca, por el partido de vuelta de la primera fase de la Copa Chile. En la ida los Cruzados ganaron por la cuenta mínima.

Aued fracturado

Como si fuera poco, el plantel franjeado lamenta la lesión del volante Luciano Aued, que en la jugada en que fue expulsado el sábado, por supuesta falta a César Pinares, resultó con una costilla fracturada.

“Fue en la jugada en que me terminan expulsando. No tengo intención de golpearlo y caigo arriba del talón del jugador y ahí me termino fracturando la costilla”, señaló-

Católica intentará borrar la tarjeta roja mostrada a Aued mañana ante el Tribunal de Disciplina, más allá que el jugador esté lesionado. El propio Aued reconoció que desconoce los tiempos de recuperación en este tipo de lesiones.

“No hay tiempo porque este tipo de lesiones no tienen una fecha estimada. Va depender de cómo me sienta con el dolor, cómo me vaya pudiendo mover en los entrenamientos. Eso me dijeron los médicos”, indicó.

Los Cruzados juegan el miércoles por Copa Chile a las 20 horas (21.00 horas MAG) en San Carlos de Apoquindo y el sábado reciben al puntero Everton por la tercera fecha del torneo de Transición.

