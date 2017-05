¿encontraste un error? avísanos

El duro presente de Jaime Carreño en la UC: "Si se da un préstamo, bienvenido sea"



Publicado por Pablo Velozo

Hace un poco más de año un joven futbolista de Universidad Católica se transformaba en héroe nada menos que en clásico universitario. Cuando el partido estaba igualado 1 a 1, Jaime Carreño se despachaba con un golazo para dar la victoria a los ‘cruzados’ en San Carlos de Apoquindo.

El elenco precordillerano fue una fiesta, mientras que jugador confirmaba su rótulo como una de las mayores promesas del ‘semillero’ de la UC.

Sin embargo, de todo lo anterior ya poco -y casi nada queda-. El jugador este semestre solo ha disputado 83 minutos y su futuro, bajo las órdenes de Mario Salas, es un auténtico enigma.

Relegado a la banca -y a veces hasta ni siquiera citado-, Carreño reconoció que no ve como una idea lejana partir a préstamo: “Si se da la posibilidad y el club está de acuerdo, bienvenido sea. Que se pongan de acuerdo los clubes”, admitió el deportista en conversación con RedGol.

“Es complicado y difícil estar casi en la cúspide y ahora estar súper abajo. Pero el fútbol es así, yo elegí esto y lo quiero para toda mi vida”, añadió.

En la misma línea, el mediocampista recalcó que “si me toca volver a estar arriba, muy contento. Y ahora que me toca estar abajo, seguir luchando y remando; si no es en Católica, en otro lado”.

Pese a todo lo anterior, Carreño reveló que su gran deseo es continuar en la institución ‘cruzada’: “Si fuera por mí, quisiera seguir en la Católica, que es el club donde me formé y con el que me identifico. Hay que esperar qué viene”, puntualizó.

Finalmente, además de confesar que “la relación con Mario Salas sigue siendo la misma”, Jaime Carreño sostuvo que espera por “una nueva oportunidad” aunque haya pedido confianza

