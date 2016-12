¿encontraste un error? avísanos

Nicolás Castillo y su "hasta pronto" a la UC: “Nos volveremos a ver en un próximo ciclo”



Publicado por Pablo Velozo

El delantero Nicolás Castillo, reciente contratación de Pumas de México, se despidió de Universidad Católica, enfatizando que se va orgulloso de lo conseguido en su estadía el club y, de paso, prometió regresar en el futuro.

“Fue un año soñado, ganar tres copas en un año de posibles cinco, fue algo que queríamos todos y con mucho sacrificio, mucho esfuerzo, pudimos salir adelante”, expresó el goleador en entrevista con el sitio de Cruzados.

A su vez, manifestó que se va del club con mucha tristeza, pero con la satisfacción de haber podido ayudar a la UC a conseguir logros importantes que quedarán en la historia grande del club, como es el bicampeonato.

“Con mucha tristeza, ya tuve la oportunidad de despedirme de mis compañeros, cada uno me dio sus palabras, estoy muy agradecido de toda esta gente, de todo este Plantel, de esta familia que formamos. Aprendí mucho de cada uno, aprendí mucho de los que quizás no se ven mucho en la tele, Franco (Costanzo), el Milo (Mirosevic), el Pájaro (Gutiérrez), todas las palabras de apoyo que te dan antes de un partido, también después, es lo mejor. Aprendí mucho, me voy muy contento, muy feliz, es a lo que vine, a salir campeón”.

“Me quedé para salir bicampeón y lo logré, estoy muy orgulloso de lo que he hecho, del plantel que tenemos y esperamos que los compañeros puedan lograr la hazaña de salir tricampeón que es lo que todo hincha sueña, desde donde esté voy a tratar de apoyarlos siempre y mirarlos para seguir consiguiendo cosas juntos”.

Finalmente, el goleador le envió un mensaje a la hinchada cruzada, prometiendo que se volverán a encontrar: “A toda la gente de Católica le quiero agradecer por todo el apoyo, sin ellos, sin la confianza que me dan, no podría haber sido posible hacer tantos goles, tan buenas actuaciones, que me llevaron a ser nominado a la Selección. Agradecido de toda la gente y nos volveremos a ver en un próximo ciclo y ojalá que le siga yendo bien a todo el club”.

