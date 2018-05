¿encontraste un error? avísanos

Charles Aránguiz y ausencia de Claudio Bravo en la ’Roja’: "Lo mejor era que él estuviera"



Publicado por José Luis Rivera

El seleccionado nacional Charles Aránguiz se mostró en desacuerdo con la ausencia de Claudio Bravo en la primera citación del entrenador Reinaldo Rueda al mando del equipo, para los partidos amistosos ante Suecia y Dinamarca. Además, reconoció que existió un grado de soberbia al interior del plantel, lo que repercutió en la ausencia del equipo en el Mundial de Rusia 2018.

En entrevista con Teletrece, Aránguiz comentó la decisión de Bravo de ausentarse de la nómina que disputó los amistosos en marzo pasado, donde adujo que tenía planificado un viaje junto a su familia, pero donde además se conoció la petición de incluir a Julio Rodríguez como parte del equipo de preparadores de arqueros de la ‘Roja’, lo cual no fue aceptado.

“Él también tiene derecho a tener otros planes, pero creo que lo mejor era que él estuviera ahí, porque era el primer partido luego de todo lo que había pasado. Todos hicimos el esfuerzo para estar ahí y tener una conversación como grupo, para dejar atrás lo que se estaba hablando y comenzar de cero este proceso” sostuvo el volante, reiterando que “el tema era ese: olvidar lo que pasó y como grupo empezar de cero con este nuevo entrenador“.

El ‘Príncipe’ también repasó sus sensaciones de ver a la ‘Roja’ fuera del Mundial de Rusia. “Me hablas de ese tema y uno lo siente, le duele. Tuvimos todo, tenemos un equipazo, de gente bastante joven, entonces teníamos todo, todo” comenzó diciendo, para luego agregar que “se presentaron situaciones que hay que saber manejarlas, pero a nosotros nos pasó la cuenta (…) Creer que ya estábamos, en un deporte donde hay que jugar primero. Un poquito de soberbia, nos confiamos, no sé. Pero la situación no la llevamos bien y ya cuando pensábamos que estábamos en Rusia, vamos a tener que ver el Mundial desde la casa”.

“Si tú entras con un mínimo de exceso de confianza, perdiste el partido. Pasaron muchas situaciones, no le pudimos ganar a Paraguay en nuestro país, no le ganamos a Bolivia allá. Fue un fracaso general” reafirmó.

Por último, Aránguiz fue consultado sobre el recambio en la selección, sobre lo cual expresó que “hay que llevar a la gente joven de a poco. Esta generación está para competir ahora en las Eliminatorias. Un posible Mundial habrá que verlo en la situación de cada jugador, pero creo que este equipo está para luchar en la próxima eliminatoria”.

