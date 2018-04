¿encontraste un error? avísanos

Exayudante de La Roja: "Lo que más dolió fue no clasificar"



Publicado por Jeser Lara

El exayudante de La Roja y actual colaborador de Juan Antonio Pizzi en Arabia Saudita, Manuel Suárez, se refirió a la no clasificación del ‘equipo de todos’ al Mundial de Rusia 2018, señalando que es una situación que le dolió mucho.

“A mí lo que más me dolió es no clasificar. En esta industria uno está expuesto a las críticas, cada uno puede pensar o analizarlo como quiera. Yo estoy muy tranquilo por todo. El hecho de no clasificar me generó mucha tristeza porque estaba muy ilusionado. Pero después desde el ámbito profesional tengo una tranquilidad única. No lo logramos, esa es la tristeza y es lo importante”, dijo en conversación con CDF.

Consultado por las razones de fichar en Arabia Saudita, el profesional comentó que “éramos un equipo de trabajo, sin trabajo. Lo veo así de simple (llegar a Arabia Saudita), no tiene mayor complejidad. Juan Antonio está bien. Nos adaptamos bastante a la cultura de ellos y eso ha facilitado el trabajo. Mientras uno más cómodo esté, es más simple trabajar”.

Suárez también se refirió al futuro de La Roja, señalando que lo ve bastante auspicioso.

“Lo veo muy bueno. En Chile hay tremendos futbolistas y les queda un período largo, por lo menos de cuatro o cinco años. Me parece que ellos van a seguir haciendo historia. Se los deseo”, cerró.

