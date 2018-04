¿encontraste un error? avísanos

Kuscevic y ausencia de ’azules’ y ’albos’ en La Roja: "Por mí, me gustaría estar siempre"



Publicado por Pablo Velozo

El defensor de Universidad Católica Benjamín Kuscevic, valoró haber sido nominado a participar de los ‘micro-ciclos’ de Reinaldo Rueda en la selección chilena de fútbol.

El zaguero se mostró feliz por la oportunidad, y destacó en conferencia de prensa que “trataré de hacer lo mejor y aprender lo máximo posible. Estoy muy contento de estar acá”.

“Es primera vez que vengo. Me sirve mucho, son entrenamientos diferentes y cada técnico tiene método”, complementó.

Al ser consultado por la polémica ausencia de jugadores de la ‘U’ y Colo Colo, quienes enviaron a solo un representante (de un total de 12 en conjunto, 8 ‘azules), el ‘Benja’ aclaró que “apenas me comunicaron, me dijeron acá que tenía toda la disposición para venir a entrenar. Con Católica no hubo ningún problema”-

“Para cada jugador es un orgullo estar en la selección. A mi no me perjudica en nada la nominación. Ya habíamos tenido jugadores de Católica convocados y seguimos punteros”, añadió también el defensor.

En la misma línea, Kuscevic recalcó que “no nos influye, nos aporta. Trataremos de seguir haciendo lo mejor, para que más adelante sean más los nominados… por mí, me gustaría estar siempre en la selección”.

En tanto, sobre qué le ha pedido Rueda, el futbolista detalló que “el profe como defensas nos pide que subamos seguros y sacar bien la pelota de atrás”.

Recordemos que para este miércoles se espera que hable el entrenador, Reinaldo Rueda, a eso de las 12:30 horas.

