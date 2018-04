¿encontraste un error? avísanos

Gabriel Arias y su citación a la ’Roja’: "Mi sueño era jugar por Chile y se está dando"



Publicado por José Luis Rivera

Reinaldo Rueda entregó el viernes la nómina de jugadores que participarán en un nuevo “microciclo” de entrenamientos de la selección chilena, conformada con elementos del fútbol local y donde hubo una gran ‘sorpresa’.

Se trata de Gabriel Arias, arquero argentino con nacionalidad chilena que arribó esta temporada a Unión La Calera y ya se ganó un lugar en la consideración del entrenador, gracias a sus buenas actuaciones en el inicio del Campeonato Nacional.

El portero no ocultó su alegría tras la noticia, al señalar que “me sorprendió un poco, pero trabajo para esto. Esta nominación me llega en un buen momento”, en declaraciones a El Mercurio.

Arias había sido sondeado durante el ciclo de Jorge Sampaoli. “Cuando estaba en Defensa y Justicia se dio esa posibilidad, pero no tenía la nacionalidad chilena” sostuvo, agregando que “ahora, por fin, se pudo concretar este sueño de jugar por Chile. Solo quiero disfrutar este momento, porque esto no se disfruta todos los días”.

“No me servía seguir en Argentina. Fue una gran decisión venir a jugar a Chile, porque aposté a que desde la selección me viesen en vivo y en directo. Mi sueño era jugar por Chile y se está dando” prosiguió el golero de 30 años, a lo sumó que “para mí es un orgullo representar a mi país, porque así lo siento. Mis abuelos chilenos y los familiares por parte de mi madre son los más felices, así como mi familia”.

Por último, Arias aclaró que no ha conversado con Rueda, ya que “sólo llegó el mail de la citación al club y me lo comunicaron. Todos acá están felices. Estoy ilusionado. Me ha tocado enfrentar en estas fechas a algunos compañeros que también están en esta nómina y tienen un gran nivel. Esperamos ser un real aporte para el técnico”.

