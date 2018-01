¿encontraste un error? avísanos

"Un ambiente muy hostil contra los colombianos": la ’advertencia’ de Marocco a Rueda



Publicado por José Luis Rivera

El nombre de Reinaldo Rueda ha alcanzando notoriedad en las últimas semanas, luego que se transformara en el principal candidato para asumir como entrenador de la selección chilena, en una negociación que está a punto de concretarse.

A partir de la opción real de que el entrenador de Flamengo se transforme en el nuevo jefe de la ‘Roja’, las opiniones surgieron rápido y algunas, llamativas, como las del periodista colombiano Andrés Marocco, quien apuntó contra el ‘ambiente hostil’ que puede encontrar el DT.

En un hilo de mensajes en su cuenta en la red social Twitter, Marocco se refirió a la llegada de Rueda al seleccionado nacional, asegurando que “no va ser fácil, es un gran reto para él. Los chilenos últimamente han creado un ambiente muy hostil contra los colombianos. En lo deportivo se siente mucho mas”.

“La prensa chilena y la hinchada en su mayoría es bastante difícil de satisfacer. No va a ser fácil complacerlos. Me resulta bastante irónico que sea un colombiano el nuevo técnico de la roja. Pensé que Rueda iba a durar 6 meses mas en Brasil. Llega en un momento coyuntural además” profundizó, para luego que comentar que el estratega era el candidato natural para asumir en Colombia ante una posible salida de José Néstor Pekerman luego del Mundial de Rusia.



“Suerte en Chile profe, no va a ser fácil lo repito….” fue su última idea sobre el tema, en unas palabras que desataron gran cantidad de críticas en su contra. Ante la petición de que ofrezca disculpas, el periodista de ESPN señaló que “la mayor parte de insultos que recibimos los colombianos en las redes lamentablemente son de los chilenos. No son la mayoría, ni me victimizo. Estoy acostumbrado, pero es real. Ojalá a Reinaldo lo traten bien. Es un caballero y un gran trabajador”.

La prensa chilena y la hinchada en su mayoría es bastante difícil de satisfacer. No va a ser fácil complacerlos. Me resulta bastante irónico que sea un colombiano el nuevo técnico de la roja. Pensé que Rueda iba a durar 6 meses mas en Brasil. Llega en un momento coyuntural además — Andres Marocco (@andresmarocco) 8 de enero de 2018

Esta decisión le cierra la puerta inmediata de su regreso a la selección Colombia. Pekerman está cansado y se le nota. No creo que se quede después del mundial. Rueda ante las obligaciones de Osorio era el principal candidato. Suerte en Chile profe, no va a ser fácil lo repito… — Andres Marocco (@andresmarocco) 8 de enero de 2018

