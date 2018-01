¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Los movimientos que instalaron a Eduardo Berizzo como el ’plan B’ de la ’Roja’



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Nicolás Maureira

La certeza que había sobre el nombre del que sería el próximo entrenador de la selección chilena dejó de ser tan así luego que surgiera la alternativa de Eduardo Berizzo como una posible carta en caso que se cayera el favorito de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Reinaldo Rueda.

Si bien el presidente de la entidad con sede en Quilín, Arturo Salah, confirmó “avances” en la negociación con el principal candidato, fue cuidadoso y no quiso revelar el nombre del mismo.

Lee también: Salah confirmó “avances” en negociaciones con un DT para La Roja: no quiso dar nombre

El técnico colombiano aún no destraba su situación con Flamengo. En ese escenario y ante la eventualidad que Rueda no pueda asumir en el ‘Equipo de todos’, la idea que Berizzo sea el reemplazante de Juan Antonio Pizzi no desagrada en parte del Directorio. Es decir, el excolaborador de Marcelo Bielsa es el ‘plan B’ de la ANFP.

Lee también: Plan B: ANFP contactó a Eduardo Berizzo ante eventuales contratiempos con Reinaldo Rueda

Pero ¿cómo surgió la opción del técnico que sacó campeón a O’Higgins? Según averiguaciones de BioBioDeportes, fue el propio ‘Toto’ quien pidió a través de un intermediario de la ANFP exponer su plan de trabajo para ser considerado en la ‘Roja’.

Cabe recalcar que la primera opción sigue siendo Rueda. El estratega y la ANFP tienen acordado los años de contrato y la remuneración que recibiría. Sólo falta que resuelva su salida con el Flamengo.

Respecto a lo anterior, el cafetero viajaría en las próximas horas a Río de Janeiro. Si Rueda logra finalizar su vínculo con los cariocas, la ANFP lo oficializaría en la semana que viene.

Tendencias Ahora