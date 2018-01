¿encontraste un error? avísanos

Charles Aránguiz: "Después de la derrota con Brasil, no he hablado con mis compañeros"



Publicado por Nicolás Maureira

El volante de la selección chilena, Charles Aránguiz, se refirió al fracaso por la no clasificación de la ‘Roja’ al Mundial de Rusia 2018, a pocos días de cumplirse tres meses de la derrota por 0-3 ante Brasil.

Antes de emprender vuelo rumbo a Alemania tras pasar la Navidad y Año Nuevo en Chile, el ‘Príncipe’ dialogó con Lun y reveló que aún no habla con sus compañeros de la ‘Roja’.

“Después de la derrota con Brasil, la verdad es que no he hablado con mis compañeros de la selección. Todos quedamos muy dolidos y lo que menos queríamos era hablar de la eliminación”, señaló.

Sobre las causas por la no clasificación a la cita planetaria, Aránguiz reconoció que el partido contra Paraguay no se lo tomaron muy en serio.

“Para mí, perdimos la clasificación con Paraguay en Santiago. No le tomamos el peso a ese partido que era clave. Casi todos en la selección concordamos en que ese fue el partido que nos dejó fuera de Rusia”, indicó.

Sobre la polémica en torno a la esposa de Bravo, elexjugador de Universidad de Chile dijo que: “La mujer de Claudio defendió a su marido. Si bien escribió algunas cosas, nunca apuntó a alguien en particular ni dio un nombre en específico. Esa es mi sensación y mientras no dé un nombre, no me afecta el tema”, expresó.

Por último, el mediocampista de Bayer Leverkusen entregó su opinión sobre la posible llegada de Reinaldo Rueda.

“Me da igual quien llegue como entrenador a la selección. Sí me gustaría que sea luego para que vaya formando este nuevo proceso. Creo que tenemos todavía un buen equipo y vienen jugadores de abajo”, cerró.

