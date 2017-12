¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Ayudante de Rueda y opción de La Roja: "Habló con nosotros y no ha decidido nada"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Jeser Lara

El ayudante de Reinaldo Rueda, Bernardo Redín, se refirió al interés que mantiene la ANFP por el DT colombiano para hacerse cargo de La Roja, señalando que “es un orgullo que Chile nos busque”.

“Gracias a Dios, el profesor tiene una muy buena imagen por su trabajo y resultados obtenidos. Eso da para que de pronto tenga estos pedidos de distintas selecciones y también de clubes, porque le ha ido muy bien, pero no quiero tocar más el tema, porque sería pasar a hablar sobre algo que él decidirá”, dijo el colaborador en conversación con El Mercurio.

“Como cuerpo técnico, él habló con nosotros y no ha decidido nada, no se ha tocado el tema de lo que hará, porque está de vacaciones y sigue evaluando lo que viene para él. Está muy tranquilo, decidiendo lo que hará. Cuando nos comunique su decisión, la acataremos, no puedo hablar más”, agregó.

“Sabemos del interés de Chile, ha salido en distintas partes, pero hay que esperar la definición que comunique el ‘profe’. Supimos de esa reunión y siempre es un orgullo que una selección de ese nivel (la chilena) te busque, pero, insisto, Reinaldo está de vacaciones analizando todos estos escenarios, hay que esperar su decisión… Siempre lo sigo y respaldo a muerte, es un gran entrenador y una persona única, que siempre aporta”, cerró el ayudante del principal candidato a dirigir a La Roja.

Tendencias Ahora