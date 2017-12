¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Gary Medel sobre Reinaldo Rueda: "No lo conozco mucho, pero han hablado bien de él"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Jeser Lara

Gary Medel, jugador del Besiktas turco y del seleccionado nacional, se refirió a la eventual llegada al banco de la ‘Roja’ del colombiano Reinaldo Rueda, el principal candidato de la ANFP para tomar las riendas del combinado en el proceso rumbo al Mundial de Qatar 2022.

El formado en Universidad Católica y ex Inter de Milán admitió no conocer mucho del trabajo del oriundo de Cali, actualmente DT del Flamengo de Brasil, pero aclaró conocer buenas referencias del estratega.

“Si viene a aportar, a hacer las cosas bien, a marcar un rumbo nuevo, me parece perfecto. No lo conozco mucho, pero han hablado bien de él. Me parece lógico que venga a aportar a la selección”, expresó el ‘Pitbull’ a CDF.

“Necesitamos del cuerpo técnico, que pongan lo máximo de su parte, que sea un desafío nuevo. Hay que vivir cosas nuevas y esperemos que sea así”, agregó.

Respecto a su temporada con las ‘Aguilas Negras’ de Estambul, Medel reconoció que ha debido bregar duro para regresar a la titularidad, tras un tiempo en la suplencia en la escuadra que dirige Senol Gunes.

“Son cosas nuevas que uno tiene que vivir. Diez años he sido titular, ahora me tocó estar en la otra parte, pero hay que seguir luchando, trabajando duro. Lo he logrado y voy a seguir haciendo lo mismo”, indicó.

“Me siento súper bien, ya he bajado siete kilos. Estoy muy contento en Besiktas, estoy jugando y súper feliz. Allá no te controlan para nada. Fue decisión mía, me sentí un poco pesado y empecé a comer bien”, sentenció.

Tendencias Ahora