¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Salah tras reunión con Rueda: "Está muy agradecido de ser candidato a La Roja"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Jeser Lara

El presidente de la ANFP, Arturo Salah, entregó detalles de la reunión que sostuvo en Colombia con el técnico Reinaldo Rueda, principal candidato a dirigir a La Roja.

“Estamos trabajando fuerte. No tenemos la urgencia de tener mañana a un técnico, pero estamos trabajando para no equivocarnos. Me junté con él y hablamos de entrenador a entrenador. Me interesaba mucho conocer su sentir y su visión de fútbol. Estamos informando al directorio y eso estará en evaluación”, dijo.

Según Fox Sports, el entrenador de Flamengo está a detalles de convertirse en el nuevo entrenador del ‘equipo de todos’ y durante los próximos días podría concretarse el fichaje.

Su cláusula de salida supera el millón de dólares, pero si el fichaje se da el próximo año el monto puede reducirse a la mitad.

“Hablamos de fútbol, ahora vamos a hablar de otros temas. Él tiene un compromiso con Flamengo y él está muy agradecido y muy privilegiado de tener la posibilidad de ser candidato”, cerró.

Tendencias Ahora