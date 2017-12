¿encontraste un error? avísanos

Valdivia y próximo DT de la ’Roja’: "No creo que la ANFP deba preguntarle a los jugadores"



Publicado por José Luis Rivera

Jorge Valdivia, seleccionado nacional, relativizó las declaraciones de Arturo Vidal, quien propuso a Jaime Vera como opción de entrenador para asumir en Chile, descartando la importancia de la opinión de los jugadores para la elección del próximo DT.

Valdivia indicó que “cuando llegó (Marcelo) Bielsa, no se preguntó. Cuando fue (Claudio) Borghi a la selección, no le preguntaron a nadie y con (Jorge) Sampaoli, lo mismo. Y no veo que tenga que ser así y preguntarle al jugador”.

Sobre la ‘petición’ de Vidal por el ‘Pillo’, el ‘Mago’ sostuvo que “cada uno tiene derecho a dar su opinión y es respetable. Ahora, si es acertado o no…”, aclarando que “el entrenador que llegue, debe venir capacitado para llevar a Chile al Mundial. Eso es lo principal”.

“Preguntarle o no a los jugadores, no se ha hecho hasta el minuto y no veo porqué ahora se tenga que hacer, teniendo en consideración que, cuando no se hizo, se consiguieron cosas importantes. No veo porqué la ANFP tenga que salir a preguntarle a los jugadores” profundizó el mediocampista.

Por último, Valdivia manifestó que “no sé si el que llegue va a seguir llamándome a la selección. Está todo en el aire y tenemos la misma incertidumbre que tienen todos”, descartando dar un candidato.

