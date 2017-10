¿encontraste un error? avísanos

#EntregaBrasil: la campaña de los brasileños para que el ’Scratch’ pierda ante La Roja



Publicado por Pablo Velozo

Quieren ver a Argentina fuera del Mundial, y no lo ocultan. Fanáticos brasileños han iniciado una particular campaña en Redes Sociales, donde le piden a su seleccionado no dar todo frente a La Roja el próximo martes.

Con el hashtag #EntregaBrasil en Twitter, los fanáticos del balompié en el país de la samba se han encargado de solicitar a sus jugadores que pierdan con Chile y así dejar contra las cuerdas a la ‘Albiceleste’. Así de directos..

El furor de esta iniciativa de entregar los puntos a La Roja es tan grande que rápidamente se convirtió en tendencia en Brasil durante las últimas horas del jueves.

“Nosotros de Brasil estamos con ustedes amigos Chilenos!”, “soy chileno desde pequenino 😂😂😂 Argentina fora da copa” y “Vamos Chile, CHUPA ARGENTINA!!”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el citado espacio.

Con el paso de las horas, fanáticos nacionales se fueron sumando a esta ‘movida’ y agradecieron los mensajes de aliento de los brasileños.

Hay que recordar que Brasil y Chile se enfrentan el próximo martes a las 20:30 horas.

Nosotros de Brasil estamos con ustedes amigos Chilenos! #EntregaBrasil 🇧🇷🇨🇱 kkkkkkkkkkkk — Renan Tri Mundial (@RenanNayder25) 6 de octubre de 2017

#EntregaBrasil soy chileno desde pequenino 😂😂😂 Argentina fora da copa já pensou ? — marcos eduardo (@junior_neves12) 6 de octubre de 2017

ARGENTINA DECIME QUE SE SIENTEEEEE

DE VER LA COPA DEL SOFAAAAAAAA#ENTREGABRASIL — Weverson Juan (@juanw26_) 6 de octubre de 2017

#EntregaBrasil, quero ver a cara dos hermanos ficando fora da copa vai ser inexplicável kkkkkk — Tatiele Soares (@Tatielesoares15) 6 de octubre de 2017

#entregabrasil tite faz a alegria da nação brasileira por favor — #EntregaBrasil (@Patrik_r07) 6 de octubre de 2017

