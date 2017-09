¿encontraste un error? avísanos

Marcelo Díaz: "Esta vez me están señalando de muy mala forma y me duele"



Publicado por Jeser Lara

El seleccionado nacional, Marcelo Díaz, utilizó las redes sociales para referirse a su sorpresiva ausencia de la convocatoria de La Roja, de cara a la última doble fecha clasificatoria.

A través de su cuenta de Twitter, el hombre del Pumas de México se mostró ‘sorprendido’ por la decisión de Juan Antonio Pizzi.

“Nunca pedí quedar fuera de la convocatoria. Estoy totalmente triste y sorprendido por esta situación”, dijo.

“Igualmente, de todo corazón, espero que mis compañeros ganen los dos partidos. El tiempo dirá si regreso o no a la selección”, agregó.

“Soy muy respetuoso con las decisiones técnicas y las acepto, aunque no las comparta. Pero creo que esta vez me están señalando de muy mala forma y me duele”, cerró.

