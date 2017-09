¿encontraste un error? avísanos

Charles Aránguiz y viaje de Pizzi a Europa: "No le encuentro la razón"



Publicado por Nicolás Maureira

El mediocampista nacional Charles Aránguiz afirmó sin tapujos que no le encuentra razón al viaje a Europa del seleccionador chileno Juan Antonio Pizzi, quien tiene previsto reunirse con los principales referentes del combinado de cara a los últimos cruces clasificatorios con Ecuador y Brasil.

Consultado por si ‘Macanudo’ lo visitará en la concentración del Bayer Leverkusen, el ‘Príncipe’ se limitó a decir a La Tercera que “no sé, no tengo idea. No estoy muy al tanto de lo que dice la prensa”.

Incluso, el oriundo de Puente Alto indicó que el viaje de Pizzi a estas alturas “da igual. Creo que si él viene o no viene no te afecta en el rendimiento. Hace muy poco estuvimos con él. En Rusia estuvimos un mes encerrados con él. Va muy poco tiempo… Yo no le encuentro la razón. Si viene, bienvenido sea conversar con él, pero no afecta el rendimiento”.

En cuanto al complicado presente del ‘Equipo de Todos’, hoy sexto en la tabla clasificatoria, Aránguiz declaró que “ya se habló mucho de la situación de la selección. Y la situación es que hoy estamos fuera (del Mundial) y cuando llegue su momento, obviamente, vamos a hablar y enfrentar el momento que nos toque”.

Por último, el ex Universidad de Chile e Inter de Porto Alegre comentó brevemente el irregular presente del Bayer Leverkusen en la Bundesliga alemana 2017-2018, con tres derrotas en cinco fechas jugadas.

“Son números que están ahí. Es para preocuparse que te marquen tantos goles. Estamos comprometidos con la situación. No queremos pasar por lo mismo”, sentenció.

