Arturo Salah lamentó nuevo expediente contra Chile: "Esperemos que no pase a mayores"



Publicado por Pablo Velozo

El presidente de la ANFP, Arturo Salah, comentó el nuevo expediente que abrió la FIFA contra Chile tras la denuncia de cánticos homofóbicos realizados por hinchas nacionales en el choque clasificatorio ante Bolivia en el Estadio ‘Hernando Siles’ de La Paz.

Lee también: La ‘Roja’ arriesga nueva sanción de FIFA por cantos de hinchas en partido ante Bolivia

En diálogo con El Mercurio, el timonel del balompié nacional declaró que “vamos a agotar las instancias y hacer, como siempre, lo que corresponde. Esperemos que esto no pase a mayores“. La ANFP podrá defenderse, como plazo máximo, hasta el próximo lunes 18 de septiembre.

En tanto, un integrante de la Comisión Disciplinaria de la FIFA reveló al matutino que ante este nuevo caso protagonizado por los barristas nacionales que “es poco probable que la localía de Chile ante Ecuador sea sancionada con un castigo mayor, como jugar sin público o sacarlos de su estadio. Para esos casos debiese haber ocurrido algún incidente grave de agresiones de la barra, por ejemplo, lo que no pasó”.

“Además, para dirimir estos casos se toman otros similares y las sanciones que se aplicaron. Lo de Chile es parecido a lo ocurrido con México, cuya barra lanza siempre un improperio de tinte homofóbico, y se le ha impuesto una sanción económica, lo que podría pasar con Chile si no son acogidos sus descargos”, complementó.

El informe que entregó Football Against Racism in Europe (FARE) Network, encargada de revisar el buen comportamiento en el estadio Hernando Siles de La Paz el pasado 5 de septiembre, reveló que “concha de tu madre” y “poropopo, poropopo, el que no salta es un boliviano maricón”, son los dos gritos que detectó la compañía de chilenos en contra de los locales y que son considerados como xenófobos.

