Sebastián Vegas y el recambio del fútbol chileno: "Hay que hacer algo en este sentido"



Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

Luego de las dolorosas derrotas que la selección chilena de fútbol cosechó ante Paraguay (0-3) y Bolivia (0-1), duelos válidos por las Clasificatorias rumbo a Rusia 2018, una interrogante asomó con fuerza y a sido materia obligada de conversación: el recambio del fútbol chileno.

Y es que de momento no han surgido nuevos nombres que se postulen como relevos para esta “generación de dorada” que poco a poco comienza a llegar a su fin.

Eso sí, si bien algunas caras han sido consideradas por Juan Antonio Pizzi, como por ejemplo el defensa de San Lorenzo, Paulo Díaz, hay otras que se mantienen pacientes y expectantes por su turno.

Tal es el caso de Sebastián Vegas, lateral que se formó en las inferiores de Audax Italiano y que hoy brilla en el fútbol mexicano.

Con tan solo 20 años y poco menos de 12 meses en México, Vegas se ha transformado en la figura del Morelia. Y es que la polifuncionalidad del jugador que formó parte de la delegación chilena que disputó la China Cup durante este año, lo tienen como uno de los jugadores indispensables dentro de la “Monarquía”.

El nacional, en conversación con Emol, analizó precisamente a este tema que aqueja al ‘equipo de todos’.

“Me parece que hay algo que hacer en ese sentido”, partió señalando el jugador, quien además agregó que “los procesos juveniles son muy importantes, porque somos jugadores que estamos en formación”.

Respecto a esto, Vegas indicó que, según él, la solución para este mal que comienza a afectar al fútbol chileno es que se cree “una línea de trabajo directa con la selección adulta y no que cada técnico trabaje a su manera”.

Finalmente y en lo que respecta a uno de los mayores deseos que todo jugador tiene: defender la camiseta de su país, el “Seba” dice que se apresura, puesto que sabe que si hace las cosas bien, llegará el anhelado llamado.

“Por el momento no es algo que me preocupa. Si hago las cosas bien, la oportunidad podrá llegar en el futuro. No es una presión, ya que me interesa seguir teniendo crecimiento como futbolista”, concluyó.

Sin lugar a dudas, un jugador que su provechoso presente, apunta a ser uno de los que están llamados para solucionar el dificultoso proceso de cambio en la selección nacional.

