El uno a uno de Chile y Bolivia: un penal que nos aleja del sueño



Publicado por Raúl Galdames

Bolivia derrotó por la cuenta mínima al conjunto de Pizzi. El partido no fue del agrado para ningún hincha de la “Roja” y luego del duelo el análisis es concluyente: Chile puso en riesgo – más que nunca – su clasificación al Mundial.

Acontinuación revisa el uno a uno del duelo entre la “Roja de Todos” y los altipánicos:

Chile:

Claudio Bravo: Respondió todo el partido, estuvo seguro. No tuvo nada que hacer ante el penal ejecutado por Arce.

Mauricio Isla: Cumplió por la banda cuando le tocó defender. En la delantera no aportó como se le ve normalmente.

Gary Medel: Como siempre fue prenda de garantía. El ‘Pitbull’ fue por lejos el mejor jugador de Chile.

Paulo Díaz: Respondió y fue un punto alto pese a la derrota. Hizo olvidar a Gonzalo Jara y se perfila como una clara opción títular.

Jean Beausejour: No juega ante Ecuador. No cumplió con su rol ofensivo al que nos tiene acostumbrado y estuvo claro en la defensa.

Marcelo Díaz: Tuvo un partido limpio hasta que comprometió el partido con una mano que terminó en un penal. Fue reemplazado por Valdivia.

Pedro Pablo Hernández: Se vio cansado y no respondió. Nuevamente fue criticado por el bajo nivel mostrado con la selección.

Francisco Silva: Otro que cumplió. No estuvo vistoso, pero respondió con un juego simple.

Arturo Vidal: No gravitó y estuvo lejos de ser lo que ha mostrado en los últimos años. Casi anota un nuevo autogol. Se perdió un gol bajo el arco. Terminó agotado y fue reemplazado por Valencia.

Eduardo Vargas: Se vio poco en el primer tiempo, tuvo un par de ocasiones pero no concretó.

Alexis Sánchez: Con velocidad buscó hacer peligro, pero en el primer tiempo quedó varias veces fuera de juego. Nuevamente no demostró su calidad y no jugará frente a Ecuador.

Subtitutos:

Esteban Paredes: Entró por Vargas al minuto 62′ para buscar el gol. No recibió el balón para llegar al arco y no cumplió con su cometido.

Jorge Valdivia: Ingresó a mediados del segundo tiempo por Marcelo Díaz. Buscó pases en profundidad pero no generó peligro.

Leonardo Valencia: No gravitó. Tuvo un tiro libre y la mandó fuera.

Bolivia:

Carlos Lampe: El acerero tapó un par de balones, pero no tuvo mucha acción.

Diego Bejarano: Fue un punto alto de Bolivia. Fue prenda de garantía para mantener la pelota fuera del arco.

Ronald Raldes: Fue aclamado por el público y se llevó los aplausos. Fue otro de los que tuvo un buen rendimiento par el cuadro local.

Edward Zenteno: No tuvo una buena participación y fue criticado por su sobrepeso.

Jorge Flores: Fue el que le pegó al balón cuando Marcelo Díaz levantó los brazos. Probó desde lejos y al final del partido se dedicó a hacer tiempo.

Leonel Justiniano: No gravitó en la selección altiplánica y solo se ganó una amarilla.

Gabriel Valverde: Salió lesionado pero cumplió con un papel regular en el esquema de Soria.

Juan Carlos Arce: Se vio activo durante los 90 minutos. No marcó la diferencia pero anotó de manera perfecta un penal.

Jhasmani Campos: Se movió y casó peligro por la derecho y el centro.

Pablo Escobar: Un poco exaltado durante el inicio hizo que empujara al juez de línea pero no le supuso ningún castigo. Salió en el entretiempo.

Marcelo Moreno: Buscó el gol por arriba y por abajo. Generó peligro pero al final sus esfuerzos no quedaron en nada.

Subtitutos:

Gilbert Álvarez: Entró para salvar a Pablo Escobar de la expulsión.

Alejandro Chumacero: Lo pidió la gente e ingresó. Fue intrascendente y se ganó una expulsión.

Jordy Candia: Ingresó por Valverde pero no fue gravitante.

