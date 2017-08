¿encontraste un error? avísanos

Claudio Bravo y el análisis de la derrota: "No estuvimos a la altura"



Publicado por Raúl Galdames

La derrota con Paraguay dejó impactados a la mayoría de los chilenos y los seleccionados no fueron la excepción. Luego de varios minutos después de que terminó el duelo fue el capitán de la ‘Roja’, Claudio Bravo, quien alzó la voz para concluir una frase que resume el partido: “No estuvimos a la altura”.

El portero del Manchester City comenzó diciendo que “la derrota fue dura porque no nos esperábamos perder acá, el planteamiento de Paraguay fue muy inteligente y eso no nos permitió crear buenas ocasiones”. El golero agregó también que “Paraguay nos dañó en momentos claves” y que “no hay que quedarse en os resultados anteriores”.

En la misma línea, Bravo quiere dar vuelta la página y dice que “hay que ponerle el pecho a las balas y aprender de nuestros errores. No estuvimos a la altura, no nos vimos bien”. Acto seguido dice que “aquí no hay nada perdido, está todo en dispita pero solo se apretó mucho la tabla. Tenemos que mejorar y levantar cabeza”.

Consultado por el partido con Bolivia y sobre como ganar el duelo, Bravo fue claro en decir que “hay que jugar como equipo y no con individualidades. Esto lo salvamos entre todo, juntos somos fuertes”.

Recordar que el duelo entre Chile y Bolivia será el martes 5 a las 17:00 horas en La Paz.

