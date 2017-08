¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Claudio Bravo valoró fallo del TAS: "Nos pone contento porque se cumple con el reglamento"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Nicolás Maureira

El portero y capitán de la selección chilena, Claudio Bravo, se refirió sobre el duelo del próximo jueves ante Paraguay, así como también al fallo del TAS sobre el ‘caso Cabrera’.

Respecto a la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo, el meta del Manchester City manifestó su alegría con que se mantuvieran los dos puntos para Chile.

“No era algo que nosotros que estuviéramos esperando, pero sí nos pone contento porque se cumple lo que estaba estipulado en el reglamento”, señaló.

Consultado por el partido contra los guaraníes, el oriundo de Viluco dijo que el objetivo es conseguir la victoria para así dar un paso importante para obtener un cupo a Rusia 2018.

“Estamos trabajando ayer y hoy con la misión de rescatar los tres puntos. Afrontamos el partido con más hambre porque queremos abrochar la clasificación pronto”, expresó.

Sobre la situación de Arturo Vidal, Bravo hizo un llamado a la prensa a ser más cuidado con lo que se informa.

“Tenemos que ser cuidadoso con la información, Arturo llegó temprano y no hubo ningún problema”, afirmó.

En cuanto a su suplencia en Manchester City, el formado en Colo Colo dijo que no se siente preocupado de cara a los partidos con Paraguay y Bolivia.

“En sensaciones no me preocupa. Acá somos especialistas en hablar de falta de ritmo y siempre he dado vuelta la situación. Ahora llego entrenando mucho más tiempo que en Rusia”, comentó.

Tendencias Ahora