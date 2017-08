¿encontraste un error? avísanos

Robles y la ’Roja’ sub 20: "Hay un grupo de profesionales que quiere hacer las cosas bien"



Publicado por Raúl Galdames

El entrenador de la selección chilena Sub 20, Héctor Robles, destacó el positivo estreno del combinado en la SBS International Cup 2017 donde los nacionales se alzaron con un triunfo 2-1 sobre el anfitrión Japón en el Fujieda Stadium.

Consultado por el desempeño de su escuadra, el otrora estratega de Santiago Wanderers declaró en diálogo que reproduce el sitio de la ANFP que “uno se pone muy contento por este grupo de futbolistas que están trabajando en forma concentrada y metódica”.

“En este partido, demostramos que manejamos bien los tiempos, estando en presencia frente a un grupo de profesionales que tiene ganas de hacer bien las cosas”, agregó confiado de cara al futuro.

Uno de los goles en la victoria sobre los asiáticos fue obra de Tomás Alarcón, quien valoró debutar con un triunfo en suelo nipón. “Este era el primer partido donde sobresalen los nervios y las ansías. Estoy muy feliz por el triunfo porque sabíamos que Japón era un rival muy duro, pero salimos dispuestos a ganar. Gracias a Dios, salió todo bien y el equipo lo sacó muy adelante”, indicó.

Consultado por su tanto, el 2-0 parcial desde los 12 pasos, el defensor de O’Higgins señaló que “el profesor me dio la seguridad de patear el penal. Él siempre me ha dicho que debo salir a ejecutar los tiros con convicción, con ganas y personalidad. Creo que cumplí con todo lo que me ha pedido”.

Ahora la ‘Roja’ Sub 20 se medirá luego con República Checa y la selección local de Shizuoka.

