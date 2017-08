¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Hijo de Leo Rodríguez no oculta su disposición para jugar por la selección chilena



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por José Luis Rivera

Thomas Rodríguez, hijo del futbolista argentino Leonardo Rodríguez y quien nació en nuestro país durante el paso de su padre por Universidad de Chile a mediados de los años noventa, no ocultó su disposición a participar de la selección chilena en caso de que sea considerado en algún momento dentro de las nóminas.

En entrevista con El Gráfico, Rodríguez sostuvo que si bien tuvo participación en seleccionados argentino juveniles, posteriormente no mantuvo esa opción y, por lo mismo, no se cierra a la posibilidad de integrar la ‘Roja’. “Tengo el corazón en los dos países, porque si bien fui mayormente criado en Argentina, nací en Chile y sé todo lo que mi papá vivió allá, lo importante que fue. Mi familia y yo le tenemos un cariño muy grande” comentó.

“Tuve contactos en las juveniles en más de una ocasión, en la sub 15 y 17” revela sobre acercamientos con la escuadra chilena, agregando que “en un momento lo quisimos llevar adelante, pero por unos papeles que me faltaban, no me daban los tiempos para llegar a los torneos. Después de eso no tuve más”.

Al momento de explicar sus características como jugador, el joven de 21 años -traspasado por Banfield al Genoa de Italia en este mercado de pases- reveló que “a mí me gusta mucho Mauricio Isla, pero él juega un poquito más atrás que yo. Si bien es buenísimo tanto en defensa como en ataque, yo suelo jugar un poco más adelantado”.

Por último, el futbolista sostuvo que su conocido padre, quien obtuvo tres títulos de Primera División con la ‘U’ en sus dos pasos por los azules, no tiene preferencias respecto a cuál selección podría defender, ya que “él quiere a las dos. Cuando tocó la situación de Chile que después no se terminó dando, estaba feliz, y también con Argentina, porque a él le tocó jugar ahí y sabe lo lindo que es”.

Tendencias Ahora