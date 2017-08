¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Los ostentosos premios que se pactaron en la era Jadue para el camino a Rusia de la ’Roja’



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Nicolás Maureira

Los premios que reparte la Asociación Nacional de Fútbol Nacional (ANFP) a los jugadores de la selección chilena es un tema que no es visto de buena manera por los hinchas, debido a los altos montos que acuerda la entidad con los futbolistas.

Lo anterior se acrecentó en la época de Sergio Jadue como presidente del ente rector del balompié nacional, periodo en que las cifras se elevaron considerablemente y en el que además se dejó de lado inicialmente a aquellos jugadores que habían tenido poco protagonismo en las Clasificatorias a Brasil 2014.

Durante esta jornada se conocieron parte de las cifras que se pagaron en la era Jadue, a través de un reportaje publicado por el diario El Mercurio.

De acuerdo al matutino, el 10 de noviembre de 2015 y con el calerano fuera del país, la ANFP suscribió “el más oneroso contrato de bonos en la historia de la Roja, pues lograr pasajes a Rusia 2018 conlleva un botín que subió hasta los US$ 7 millones”.

En ese sentido, se incrementó el doble los premios por partido oficial disputado: US$ 20 mil para cada jugador por victoria de local, US$ 25 mil por una victoria de visita, US$ 10 mil por empate de local y US$ 15 mil por punto como visitante.

En caso que la ‘Roja’ clasifique a Rusia 2018, contabilizará un total US$16 millones en premios, casi el triple que la ANFP pagó en el anterior proceso de Eliminatoria.

El partido en que la ANFP tuvo que desembolsar la mayor cantidad de dinero por premios fue el 4-3 de la ‘Roja’ a Perú en Lima: $506,5 millones al plantel y cuerpo técnico, todo un récord. El entrenador de ese entonces, Jorge Sampaoli, cobró $33.768.500.

Tendencias Ahora