Caputto quiere a jugador del Ajax en la sub-17 pero remarca: "No vamos a forzar nada"

¿encontraste un error? avísanos

El seleccionador nacional de la ‘Roja’ sub 17, Hernán Caputto, se refirió a las variantes que podría incluir en el plantel de cara a la Copa Mundial de Fútbol que se realizará este año en India, no descartando poder incorporar otros futbolistas.

Lee también | Caputto tras sorteo de la ‘Roja’ para el Mundial Sub 17: “Nosotros tenemos nuestras armas”

“Sí pueden variar algunos futbolistas”, dijo el estratega que como prioridad tiene como objetivo observar a Giovanni de la Vega, que milita en las divisiones menores del Ajax de Holanda y Brandon Cortés, de la sub-16 de Boca Juniors de Argentina.

Caputto reconoció tener interés en poder sumar al juvenil del Ajax, pero remarcó que no se forzará nada si no se puede incorporar.

“Estamos estado en contacto con su club“, indicó el DT.

El ‘Xeneize’ también es un futbolista que “ya veníamos siguiendo”, expuso el entrenador, quien agregó que durante la preparación para el Mundial, que se lleva a cabo en las canchas de Quilín , “es un momento propicio para poder verlo“.

“Es difícil que cambie mucho pero sí pueden variar algunos jugadores“, reconoce el técnico respecto a la posibilidad de seguir incorporando otras opciones a la ‘Rojita’, que enfrentará por el grupo F a a Irak, México e Inglaterra.

Los 30 elegidos que entrenan en Quilín

Rodrigo Cancino P. — Arquero — U De Chile — 2000

Junior Bórquez H. — Arquero — D. Iquique — 2000

Marcelo Suarez S. — Arquero — U. Católica — 2000

Hugo Araya T. — Arquero — Cobreloa — 2000

Gastón Zúñiga P. — Lateral Derecho — O´Higgins — 2000

Francisco González M. — Lateral Derecho — U De Chile — 2000

Sebastián Valencia C. — Def.Central — Colo Colo — 2000

Lucas Alarcón A. — Def.Central — U De Chile — 2000

Matías Silva A. — Def.Central — U. San Felipe — 2000

Carlos Salomón T. — Def.Central — U. Católica — 2000

Yerko Oyenedel H. — Lateral Izquierdo — U. Católica — 2000

Nicolás Aravena G. — Lateral Izquierdo — Colo Colo — 2000

Mauricio Morales O. — Volante — U de Chile — 2001

Fabián Quilaleo G. — Volante — Cobreloa — 2000

Maximiliano Guerrero — Volante — U De Chile — 2000

Martin Lara C. — Volante — U. Católica — 2000

Oliver Rojas M. — Volante — Audax Italiano — 2000

Branco Provoste O. — Volante — Colo Colo — 2000

Brandon Cortés B. — Volante — Boca Juniors — 2001

Wiliam Gama O. — Delantero — S.Wanderers — 2000

Zederick Vega A. — Delantero — Colo Colo — 2000

Ignacio Mesías G. — Delantero — San Felipe — 2000

Ignacio Contreras M. — Delantero — Colo Colo — 2000

Nicolás Gutiérrez C. — Delantero — Palestino — 2000

Diego Valencia M. — Delantero — U. Católica — 2000

Gonzalo Tapia D. — Delantero — U. Católica — 2002

Benjamín Cam O. — Delantero — U. Española — 2000

Alexis Valencia C. — Delantero — S. Wanderers — 2001

Antonio Díaz C. — Delantero — O´Higgins — 2000

Gabriel Harding S. — Delantero — Curicó Unido — 2000