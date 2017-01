¿encontraste un error? avísanos

Héctor Robles y expulsión de Jeisson Vargas: "no lo definiría como falta de disciplina"



Publicado por Jeser Lara

El entrenador de La Roja Sub20, Héctor Robles, se refirió al sufrido empate sin goles que consiguió frente a Brasil, en el estreno del ‘equipo de todos’ en el sudamericano de la categoría en Ecuador.

“Obviamente es difícil perder a jugadores importantes y no es fácil perder al máximo referente. Sin él, rescato la inteligencia emocional y la manera que plantearon el partido los jugadores. Estos futbolistas son grandes, pudimos sacar el resultado, pero tenemos que trabajar el tema de expulsiones. Los árbitros son rápidos de tarjetas”, dijo.

Además, el estratega nacional tuvo palabras para la expulsión de Jeisson Vargas, quien se fue a las duchas tras un desmedido patadón a un brasileño.

“Me quiero detener en lo que hacen los otros diez futbolistas. Perdieron un referente, pero Jeisson no es nunca expulsado. Tenemos que seguir pensando en no perder a más futbolistas. Siempre hay que lidiar con situaciones, no lo pondría como falta de disciplina, sino que fue una situación puntual”, aclaró.

En conferencia de prensa, Robles agregó que “después de la expulsión fueron doce minutos complicados. Pudimos leer, por suerte, y cambiar la estrategia para atacar a un equipo como Brasil. Pudimos sostener a un rival muy duro, con tremendos jugadores. Por cómo fueron las condiciones del partido, nos vamos satisfechos”

