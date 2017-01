¿encontraste un error? avísanos

Sierralta y el objetivo de la ’Roja’ Sub 20: "Nuestra principal misión es clasificar al Mundial"



Publicado por José Luis Rivera

La selección chilena Sub 20 ya se encuentra en Ecuador, para preparar los últimos detalles de cara a su participación en el Campeonato Sudamericano de la categoría, donde debutará el próximo 20 de enero.

Previo al viaje realizado en la tarde de ayer sábado, fue el defensa Francisco Sierralta quien adelantó lo que esperan para el torneo que entregará cupos para la Copa Mundial que se llevará a cabo este año en Corea del Sur. “Nuestra principal misión como equipo es clasificar al Mundial” señaló, reconociendo que es “obvio que vamos a querer ganar” el Sudamericano, “pero una vez estemos clasificados vamos a pelear por el título”.

El debut en el Grupo A será ante Brasil, el que para quien será el capitán del equipo “siempre es un rival difícil, pero confío en nuestros jugadores en que vamos a hacer un gran papel y sacar un buen resultado”.

La selección debutará en la segunda fecha, por lo que no tendrán fecha libre durante el desarrollo del resto del grupo. Sobre eso, el jugador de Palestino indicó que “no nos favoreció mucho el tema del calendario, el jugar cada dos días. Igual tenemos harto para descansar, con un día bien descansado se puede. Somos jugadores profesionales y lo vamos a lograr. No es excusa para nosotros“.

Un tema que ha sido recurrente durante la preparación del equipo encabezado por Héctor Robles ha sido la expectativa de que este grupo de jugadores se transforme en el relevo de los jugadores que integran la ‘Roja’ adulta. Al respecto, Sierralta comentó que “hablar de recambio es prematuro y hay que demostrarlo. Los resultados van a decir si lo somos o no”, mientras que concluyó que el factor de que el plantel sume mucha experiencia en Primera División “nos sirvió harto, el jugar con gente más grande y ahora hay que sacarlo a relucir en el Sudamericano”.

La selección Sub 20 integra el Grupo A junto al antes mencionado Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay.

