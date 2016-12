¿encontraste un error? avísanos

Inter de Porto Alegre habría descartado sumar a Eugenio Mena por su alto valor



Publicado por Juan Carlos Pérez

El seleccionado nacional Eugenio Mena todavía no tiene claro su futuro deportivo. Si bien hace poco se especuló con un posible traspaso al Inter de Porto Alegre, equipo descendido a primera B de Brasil, esta jornada se diluyó aquella opción.

Según informó el medio deportivo Gloesporte, el ex Universidad de Chile ya no está en los planes de Inter debido al alto valor de mercado del lateral izquierdo, quien pertenece a Cruzeiro, escuadra que no lo tiene considerado.

“El valor de Mena asustó a la dirigencia de Inter, por lo que las negociaciones se pararom y ya se manejan otras alternativas. Uendel de Corintians ha sido sondeado mientras que Ânderson Pico, actualmente en el Dnipro, Ucrania, fue ofrecido al conjunto ‘colorado’”, detalló el citado medio.

Cabe recordar que el ‘Queno’ también ha sido vinculado como opción para sumarse al Monterrey de México, en donde se habría mostrado interés por contar con sus servicios.

