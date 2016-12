¿encontraste un error? avísanos

Héctor Robles y sudamericano sub20: "Por qué no soñar que podemos ganar el torneo"



Publicado por Juan Carlos Pérez

Menos de dos semanas faltan para que la ‘Rojita’ sub 20 inicie su participación en el próximo Sudamericano de la categoría que se llevará a cabo en Ecuador desde el 8 de enero hasta el 11 de febrero de 2017.

Al respecto el seleccionador del equipo Héctor Robles, en conversación con el panel de BioBioDeportes, detalló los objetivos para el plantel además de explicar que la nómina de los jugadores la tiene bastante definida.

“Está clara la nómina. Hoy trabajan 30 jugadores, y siempre hay uno o dos que disputan el puesto”, puntualizó el estratega quien además asegura que tiene una base para respaldar el trabajo.

“Sí, tengo un equipo en la mente. Una base que transmite confianza, seguridad (…) El equipo ha jugado más de 26 partidos preparatorios. Solo han perdido 3. Saben que tienen condiciones y un gran equipo”, argumentó.

El desafío para la ‘Rojita’ es complejo pues luchará en el Grupo A con el local Ecuador, Colombia, Brasil y Paraguay, no obstante Robles se pone grandes objetivos.

“¿Por qué no soñar y pensar que podemos ganar el torneo? En ese camino estamos“, dijo.

El campeonato, que entrega cuatro cupos para el mundial sub 20 que se disputará en Corea del Sur, representa un gran desafío para el DT que cuenta con jugadores que han sumado gran cantidad de minutos en el campeonato nacional.

Ese aspecto lo comentó Robles, remarcando que en oportunidades la promoción del club de cada juvenil influye en su desarrollo como profesional.

“Tenemos muy buenos futbolistas en todas las categorías. Todos los equipos. Pero a veces la competencia no está a la altura (…) Otras veces es la promoción del club la que no está a la altura. A veces las políticas de los clubes no funcionan“, expuso.

Si no fuera una regla que los equipos deban sumar sub 20 durante el campeonato “la mayoría de los jugadores del 97 no estarían en Primera. Y son tremendos futbolistas“, advierte el técnico.

“A veces estos jugadores, proyectos de futbolistas, tienen un apoyo económico de 50 mil pesos“, agrega.

Sobre las bajas que ha tenido el plantel, por lesión y comportamiento, Robles aseguró que hay situaciones que son lamentables pero “uno debe llevar a gente confiable” para desarrollar el trabajo.

“Muy adolorido internamente por perder a Torrealba y Martínez, pero son las reglas del juego. Pasan estas cosas (…) Lo de (Bayron) Saavedra -que fue marginado por indisciplina- es distinto. Tiene tremendas condiciones. Pero desde que llegamos siempre tuvimos formas de entrenar“, concluyó.

