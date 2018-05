¿encontraste un error? avísanos

Germán Cavalieri desmintió su salida de Palestino



Publicado por Jeser Lara

El entrenador argentino, Germán Cavalieri, desmintió tajantemente su salida de Palestino, pese a que los hinchas no lo quieren en el elenco árabe.

Cavalieri aclaró además que “sigo en Palestino. Si sigo hasta fin de año o no, me parece que esto no pasa por ahí. Hay que ver como se dan las cosas”.

Finalmente, el técnico trasandino se refirió a sus opciones en el futuro.

“Ya había tenido la opción o habíamos sonado en Estudiantes y ahora sé la noticia, no sé si hay cinco o seis entrenadores que suenan. Pero conmigo no ha hablado nadie, yo no me manejo con representante. Ahora es valorable e importante sonar en clubes, eso habla bien del trabajo. Ahora si alguien se comunica conmigo hablaré como corresponde. No hay que cerrar una puerta. Hay mucha gente que es hipócrita que dice que no escucho y se ofrece cuando está trabajando… El fútbol es presente y tiene que estar dispuesto a escuchar todas las opciones y después decidir”.

