Abreu deja la puerta abierta para partir de Audax: "Uno tiene que buscar donde ser útil"



Publicado por Raúl Galdames

Ayer, el Tribunal de Disciplina de la ANFP decidió darle a Sebastián Abreu un castigo de dos fechas de suspensión, pese a que arriesgaba cerca de 10 jornadas luego de lanzar una mesa a hinchas de Audax Italiano luego del duelo contra Deportes Antofagasta.

El ‘Loco’ no la pasa bien en La Florida y al parecer tendría tomada una decisión: no seguir en Audax Italiano. Abreu prácticamente no ha jugado nada y para peor no ha marcado un gol oficial con la casaquilla de los itálicos.

En conversaciones con BioBio Deportes, el hombre récord del fútbol mundial comentó que “uno tiene que buscar donde puede ser útil en su funcionamiento, lo había dicho antes hace dos meses”.

“Si uno no puede ser útil, uno tiene buscar un lugar en el cual mis características se adapten más al funcionamiento y el club debe buscar un jugador que se adapte a su funcionamiento”, disparó el uruguayo.

Es por eso que el delantero podría partir de Audax Italiano a mediados de año donde tendría una opción en el extranjero: Universitario de Perú.

