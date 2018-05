¿encontraste un error? avísanos

Piero Maza dirigirá el partido entre la UC y Huachipato por duodécima fecha del campeonato



Publicado por José Luis Rivera

El árbitro Piero Maza será el encargado de impartir justicia este sábado en el pleito entre el líder Universidad Católica y Huachipato, a disputarse en el Estadio San Carlos de Apoquindo y válido por la duodécima fecha del Campeonato Nacional 2018.

El elenco que dirige Beñat San José buscará ante el cuadro acerero mantener la buena cuenta de ahorro que presenta en la punta, específicamente de cinco puntos sobre el segundo Universidad de Concepción.

En tanto, Franco Arrué estará este domingo en el atractivo duelo entre O’Higgins y Universidad de Chile, a disputarse en el Estadio El Teniente de Rancagua. El cuadro azul, tercero en la clasificación, está en la necesidad de sumar a tres al venir de tres derrotas consecutivas: ante Colo Colo, Unión La Calera y Universidad de Concepción.

Por otro lado, Christian Rojas dirigirá el choque entre Colo Colo y Everton de Viña del Mar, en pleito a jugarse este domingo 6 de mayo en el Estadio Monumental. El ‘Cacique’ viene de igualar en el torneo ante Curicó (0-0) y llegará con el ánimo por las nubes al superar anoche a Delfín en Ecuador, por la Copa Libertadores.

Campeonato Nacional – Duodécima fecha – Árbitros

Viernes 4 de mayo:

Unión Española vs. San Luis, 20:00 horas. Estadio Santa Laura. Ángelo Hermosilla.

Sábado 5 de mayo:

Deportes Iquique vs. Curicó Unido, 12:00 horas. Estadio Cavancha. Héctor Jona.

Deportes Antofagasta vs. Deportes Temuco, 15:00 horas. Estadio ‘Calvo y Bascuñán’. Christian Garay.

Unión La Calera vs. Audax Italiano, 17:30 horas. Estadio ‘Lucio Fariña’. Roberto Tobar.

Universidad Católica vs. Huachipato, 20:00 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo. Piero Maza.

Domingo 6 de mayo:

O’Higgins vs. Universidad de Chile, 12:00 horas. Estadio El Teniente. Franco Arrue.

Palestino vs. Universidad de Concepción, 15:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna. Carlos Ulloa.

Colo Colo vs. Everton, 17:30 horas. Estadio Monumental. Christian Rojas.

