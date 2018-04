¿encontraste un error? avísanos

Pablo Sánchez descarta renunciar a Everton: "Estoy firme, tengo ganas de seguir"



Publicado por Nicolás Maureira

El entrenador de Everton de Viña del Mar, Pablo Sánchez, analizó la derrota de este sábado ante Universidad de Concepción en zona mixta del estadio Ester Roa Rebolledo, momento donde descartó renunciar a su cargo.

El conjunto ‘oro y cielo’ cayó por 0-2 ante el ‘Campanil’ y sumó su octava derrota en el torneo, resultado que los dejó en el último lugar de la tabla con seis puntos.

En diálogo con los periodistas, ‘Vitamina’ señaló que “son momentos donde no sale nada, donde los errores que cometemos se transforman en goles rivales y a nosotros no nos sale una. No podemos salir, estamos en una situación muy mala, no se nos pasaba por la cabeza esto”.

El exentrenador de O’Higgins, además, destacó el juego realizado por sus jugadores. “El balance de lo que pasó en la cancha es bueno, jugamos un muy buen partido, con mucha intensidad con un equipo que venía de cinco partidos en línea”, indicó.

“Hoy no nos alcanza siquiera con jugar bien ni con crear situaciones, estamos en un momento espantoso del que tenemos que salir cuanto antes”, agregó.

Tras esto, el estratega argentino fue tajante al asegurar que no piensa en dar un paso al costado. “(Estoy) firme porque me lo demuestran los jugadores, yo tengo ganas de seguir y quiero ser partícipe de la levantada del equipo. Ojalá así sea”, expresó.

Everton buscará salir de la crisis en la próxima fecha cuando reciba el sábado 28 de abril a Unión Española.

Pablo Sánchez descarta renunciar a Everton: “Estoy firme porque me lo demuestran los jugadores, yo tengo ganas de seguir” @biobiodeportes pic.twitter.com/fqfPp3Yf1L — Nicolás Maureira (@nicomaureira) April 22, 2018

