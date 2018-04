¿encontraste un error? avísanos

Tornería sobre las 6 mil personas en Collao: "Es un llamado de atención al fútbol chileno"



Publicado por Raúl Galdames

El sábado Deportes Concepción consiguió su primer triunfo en este torneo de Tercera División. El ‘León de Collao’ derrotó 2-1 a Deportes Quillón en el Ester Roa Rebolledo, ante 6.023 espectadores controlados, en el duelo válido por la segunda fecha del Grupo Sur del certamen nacional.

El triunfo desató la alegría en el pueblo lila, misma alegría que irradiaba Víctor Tornería, presidente de Deportes Concepción, que miraba la vuelta del equipo de sus amores a Collao donde más de seis mil personas presenciaban la obtención de los tres puntos.

“No pude viajar a Ranco, el partido del sábado fue el primer partido del ‘Conce’ para mi. Fue muy emocionante estar en el estadio como hincha y presidente del club. El segundo gol (Ignacio Hermosilla) debe ser el que más he gritado en mi vida”, comenzó diciendo Tornería a BioBioChile.

Sobre el desempeño del equipo el timonel comentó que “se vieron más cohesionados y realizaban mejor las jugadas, pero todavía hay que corregir algunas cosas como por ejemplo no discutir con el árbitro cuando ya se compró el penal. Eso sí, el equipo tiene mucho potencial”.

Con respecto a jugar con seis mil personas en el estadio y el ‘nerviosismo’ que exististe en los jugadores, Tornería contestó que “hay mucha ansia en los chicos y eso hace que el equipo se equivoque en algunas jugadas puntuales, pero no son los nervios, es ansia”.

Consultado por la cantidad de personas que llegaron a Collao, cifra que además se convirtió en el tercer partido con más asistentes solo por debajo del Superclásico (44.000) y el duelo entre O’Higgins y la UC (8.600), el timonel lila declaró que “fue espectacular por nuestra hinchada y eso quiere decir que la familia está volviendo al estadio”.

Pero Tornería no se quedó ahí y añadió que “también es un llamado para el fútbol profesional chileno. No puede ser que un partido de Tercera B sea uno de lo que más lleva gente al estadio. De hecho, partidos como estos se deberían estar jugando con mínimo 10.000 personas. Me encantaría que la UdeC o Huachipato lleven mucho más gente al estadio para que el fútbol sea una fiesta”.

Por último, Tornería apuntó a un anhelo de los amantes del fútbol de la zona y señaló que “ojalá que la ANFP reaccione y pueda traer a la selección nacional a Collao, porque para mi es el estadio más lindo de Chile”.

