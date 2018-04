¿encontraste un error? avísanos

ANFP confirmó las parejas de la primera fase de la Copa Chile 2018



Publicado por Pablo Velozo

La Copa Chile 2018 ya tiene forma. Esto luego que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional confirmara las parejas de la primera fase.

En esta instancia inicial se medirán clubes amateur y de la Segunda División Profesional, como también de la Primera ‘B’.

En total, 32 clubes se enfrentarán en llaves de ida y vuelta, para que después los 16 ganadores asistan a un nuevo sorteo, esta vez con las instituciones de Primera ‘A’.

Hay que destacar que el campeón de este torneo se quedará con el cupo de Chile 4 a la próxima edición de la Copa Libertadores, como también con los boletos a la Supercopa nacional.

Entre los duelos más importantes destacan Fernández Vial contra Ñublense y el de Provincial Ovalle contra Cobreloa.

Consignemos que los partidos de ida se llevarán a cabo el 25, 28 y 29 de abril, mientras que los de vuelta se efectuarán el 2, 5 y 6 de mayo.

Los emparejamientos

Deportes Vallenar vs San Marcos de Arica

Fernández Vial vs Ñublense

Deportes Iberia vs Rangers

Deportes Linares vs Deportes Valdivia

Independiente de Cauquenes vs Santiago Morning

Tomás Greig vs Magallanes

General Velásquez vs Deportes Melipilla

Deportes Santa Cruz vs Barnechea

Colchagua vs San Felipe

Lautaro de Buin vs Deportes La Serena

Municipal Santiago vs Santiago Wanderers

Deportes Recoleta vs Coquimbo Unido

San Antonio Unido vs Cobresal

Deportes Limache vs Deportes Copiapó

Provincial Ovalle vs Cobreloa

Malleco Unido vs Puerto Montt

