Hoyos y caída ante Colo Colo: "Nos descontroló encontrarnos con el 2-1 en contra"



Publicado por Jeser Lara

El entrenador de Universidad de Chile, Ángel Guillermo Hoyos, apuntó al golazo de Esteban Paredes en el arranque del segundo tiempo como clave en la derrota del cuadro azul por 1-3 ante Colo Colo, en el superclásico número 183 disputado en el Estadio Nacional.

En un análisis detallado de la brega, el estratega de origen argentino declaró que “el inicio del partido fue bueno con el gol, pero ellos crecieron y nos ganaron el mediocampo, sobre todo con (Baeza ) que rompía muy bien y nos generaba una dificultad”.

“Después el equipo se reactivó y ganó la posesión y el entrelíneas, por medio de Ángelo Araos, pero en el segundo tiempo nos descontroló encontrarnos con el 2-1 en contra. Después viene la expulsión que fue otro impacto”, complementó.

Incluso, Hoyos se aventuró a decir que con la segunda diana del ‘Tanque’, a los 49 minutos de juego, “parte otro partido, emocionalmente se sintió. Comenzamos a jugar mucho más al límite porque había muchas amarillas”.

Consultado por el descontrol que protagonizó Jean Beausejour tras ver la cartulina roja, enfrascándose en una fuerte discusión con Mauricio Pinilla, el otrora seleccionador de Bolivia indicó que “cuando se pierde es normal que estemos todos tristes, más cuando se trata de un clásico”.

“A mí no me gustaría irme si hay una expulsión, así que tomo natural y normal su reacción. Uno se va del campo muy triste. En ese sentido no tenemos ningún problema. Es obvio que no se quería ir del campo y eso también es meritorio”, añadió.

Para finalizar, el técnico del elenco colegial llamó a la afición a seguir apoyando al equipo, más aún ante la cercanía de un duelo clave por el Grupo E de la Copa Libertadores: Cruzeiro de Brasil, el 19 de abril en Santiago.

“No hay que olvidarse de todo lo bueno que viene construyendo el equipo, tanto a nivel nacional como internacional. Tenemos un compromiso importante el jueves y debemos pasar página lo más rápido posible”, sentenció.

