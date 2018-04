¿encontraste un error? avísanos

Cambia todo cambia: Pinilla y Vidal, del Superclásico del odio del 2007 a mejores amigos



Publicado por Pablo Velozo

Del amor al odio hay un paso, dice un dicho popular. Sin embargo, en la relación de Arturo Vidal y Mauricio Pinilla, referentes de Colo Colo y Universidad de Chile, respectivamente, ha sido todo diferente.

Y es que los dos seleccionados chilenos pasaron, con el paso de los años, de detestarse públicamente a convertirse en grandes amigos.

¿Qué ocurrió? La Roja logró un hecho para muchos impensado. Los objetivos en común y el compartir en las giras terminaron por acercar a las dos figuras antagónicas de nuestro balompié, en lo que se ha transformado -para los más radicales que aún tienen dudas- en el mejor ejemplo que ‘azules’ y ‘albos’ pueden ser amigos.

El Superclásico del ‘odio’

“Algunos (de Colo Colo) no saben ni hablar. Losotros, los estamos dando cuenta losotros, los jugadores… dicen”. Con estas palabras, ‘Pinigol’ encendió la previa del Superclásico del torneo de Apertura en el 2007. Días antes, el mismo atacante había sentenciado con ironía que llevarían ‘repelente’ para visitar el estadio Monumental.

Por lo mismo, no extrañó que el ariete fuera foco de los futbolistas de ‘corte’ del conjunto ‘albo’ ese fin de semana. Poco a poco fue víctima de infracciones y ‘amenazas’ del los del ‘Cacique’.

Eso sí, el entrevero de mayor realce fue el que tuvo con Arturo Vidal. Pinilla fue sustituido y cuando abandonaba el campo de juego discutió, a la vista de todos, con el mediocampista.

“Eres muy malo”, le dijo el ‘goleador’ a Vidal, una y otra vez. El volante no se quedó callado y, aunque las cámaras no lo enfocaron, respondió con groserías y una ‘pachotada’ a Francisco Arrué que fue revelada por Mauricio Pinilla tras el partido (que terminó sin goles): “Imagínate que en la cancha le dijo a Pancho si le pagaba el sueldo. La transferencia al Bayer Leverkusen lo tiene con humo en la cabeza”, afirmó.

Pero Vidal no se quedó callado. Al ser consultado en zona mixta por el incidente aquella vez, no tuvo problemas en recalcar que Pinilla “es un payaso. No sabe jugar a la pelota, entra a la cancha a puro hablar. Da rabia todo lo que hace. Se burla y les falta el respeto a todos y eso nunca lo voy a aceptar… Con los gestos que hacía, parecía un verdadero payaso”.

“No sabe jugar a la pelota. Entra a la cancha a puro hablar. Da pena que un jugador así sea ídolo de un equipo”, agregó sin tapujos el ‘Rey’. La distancia entre ambos era evidente y a la vez enorme.

* Video, desde los 03 minutos y 50 segundos

Los amigos en La Roja

Con el paso del tiempo la tensión entre ambos se calmó. Arturo Vidal brillaba en sus clubes y además se convirtió en uno de los puntos altos de la selección chilena, un lugar donde, en ese entonces, Pinilla no tenía lugar.

Sin embargo, ‘Pinigol’ hacia lo suyo en Italia. Marcaba goles y empezó a rondar en el ambiente la posibilidad de una citación. “Ojalá ande bien y se gane el puesto, que demuestre que es un buen jugador, pero que lo demuestre en la cancha, no hablando”, dijo Vidal en 2010 al ser consultado por un presunto llamado del ‘Pini’, como consigna La Tercera.

“Todos sabemos que él es un buen jugador, pero cuando estaba metido en otras cosas no estaba enfocado en su carrera, y no le iba bien… si él anda bien le va a servir a la selección”, agregó el mediocampista, sin ‘bajarle el pulgar’ al ariete.

Estas palabras de Arturo fueron suficiente para que ambos, cuando se reencontraron en el representativo chileno, se vieran de otra manera. Todo cambió.

En las concentraciones el volante y el delantero comenzaron a pasar tiempo juntos, hasta a tal punto de convertirse en amigos, como los dos lo han reconocido.

Salían juntos en Italia y también han compartido vacaciones en Dubai, donde esperaron el año nuevo con sus respectivas familias. En los pasillos de Juan Pinto Durán se les puede ver juntos y sonrientes.

Y también se defienden y bromean. Tras la polémica que afectó a Vidal luego de la eliminación de Chile de Rusia 2018, Pinilla salió a frenas las críticas y expresar que “Arturo sigue trabajando, está cada día más fuerte”. Por otro lado, el colocolino ‘troleo’ al ‘9’ por su intercambio de camiseta con el arquero de Racing en Copa Libertadores: “Hermanito, si quiere una de calidad la mía. Te quiero frate”.

“Arturo es un gran muchacho. Tenemos una gran relación de amistad, incluso bromeamos como ustedes pudieron ver en la conferencia. Jugar con él al lado es un placer”, concluyó Pinilla en 2016. Todo quedó en el pasado. Cambia, todo cambia.

