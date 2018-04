¿encontraste un error? avísanos

Alfredo Ábalos busca su lugar en Deportes Temuco



Publicado por Nicolás Maureira

El primer tiempo de Deportes Temuco fue de espanto. El cuadro de Dalcio Giovagnoli se vio sobrepasado con el juego táctico del Huachipato de Nicolás Larcamón. La pelota pasaba por Jimmy Martínez y las mejores ocasiones eran del ‘4’ acerero y de Leonardo Povea, quienes quedaron con el grito de gol ahogado en la garganta por culpa de las atajadas de José Luis Gamonal.

El hincha ‘pije’ veía con preocupación el dominio del cuadro local. Venían de ser goleados por Deportes Iquique en el Germán Becker (0-4) y por como se estaba desarrollando el encuentro no hubiese sido extraño que lo vivido la semana pasada se replicase en el Huachipato-Cap Acero.

El segundo lapso fue todo más tranquilo para Temuco. Los de Larcamón sintieron el desgaste realizado en la primera etapa y la visita logró equilibrar el juego. La dupla de centrales Ramírez-Vergara cortaba los pases filtrados de Martínez y Miguel Aceval atemorizaba al extremo Joaquín Verdugo cada vez que éste intentaba pasar por su lado.

La puerta estaba cerrada con candado. A Temuco no le iban a convertir y faltaba mejorar lo ofensivo. Allí el conjunto albiverde encontró en Alfredo Ábalos su mejor arma para crear. El volante argentino pasó poco a poco desde la zona media a la punta izquierda, el puesto que más le acomoda.

Ábalos, perdido en el primer tiempo en su rol de segundo delantero y en gran parte de la campaña, mostró dotes de su talento adueñándose en momentos de la pelota. Corría varios metros con el balón a los pies y a veces no encontraba un compañero a quien dársela, en otras era bajado por los rivales.

De las faltas que le cometían vinieron los tiro libres de Miguel Aceval que casi encontraron gol (por ejemplo, un cabezazo de Lucas Campana que obligó la estirada de Carlos Lampe).

Estacionado por el sector izquierdo tras la salida de Kevin Harbottle, el pequeño mediocampista comenzó a encarar tal como lo hacía en Curicó. En el minuto 71 dejó atrás al lateral Juan Córdova con un veloz giro. Amagó para la derecha, centro, pivoteo de Canío y Farfán demoró en la ejecución.

A dos del final y otra vez frente a frente con Córdova, se acomodó para su derecha y sacó un centro que no alcanzó a ser conectado por Donoso.

Ábalos mostró su mejor versión en los últimos 20 minutos y se marchó hacia camarines como uno de los jugadores más destacados del empate sin goles entre Huachipato y Deportes Temuco.

Consultado por BioBioChile sobre su desempeño ante la Usina, el oriundo Las Heras dijo que quedó “satisfecho”, ya que “entregué todo, traté de desequilibrar y pelear todas la pelotas. Me hubiese gustado que el equipo gane y aportar con algo más, tuve mis situaciones y no las pude aprovechar. Me deja tranquilo el rendimiento del equipo y más que nada la actitud. Se sumó después de un fin de semana para el olvido”, señaló.

Sobre su rendimiento en la temporada donde ha anotado un gol en nueve fechas (en la victoria 3-2 ante Palestino), Ábalos cree que tiene que ver con el presente del equipo más que por su posición en la cancha.

“Eso va de la mano, he tenido varias situaciones para convertir y he errado. Tanto mi trabajo como el de todos mis compañeros depende del funcionamiento del equipo que en ciertos partidos no ha sido el mejor y eso afecta a mí y a todos. De un buen rendimiento grupal todos nos vamos a poder lucir de mejor manera y aportar lo que cada uno quiere y pretende al equipo”, cerró.

Deportes Temuco enfrentará este miércoles a Estudiantes de Mérida en Venezuela en su debut internacional por Copa Sudamericana. El sábado visitará a Colo Colo en el Monumental y es probable que Ábalos sea titular en ambos cotejos. ¿Encontrará su lugar en la cancha en esos partidos?

