¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Gabriel Milito anticipa el duelo contra la UC: "Hay que tener mucho cuidado con su juego"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Raúl Galdames

El entrenador de O’Higgins, Gabriel Milito, adelantó lo que será el cruce de este sábado con Universidad Católica, uno de los líderes del Campeonato Nacional, llamando a estar concentrados al afirmar que el cuadro cruzado “aprovecha muy bien los errores de los adversarios”.

El cuadro celeste se medirá a la UC en el Estadio El Teniente, por la novena fecha del torneo, con la obligación de obtener un buen resultado al caer 2-0 en la fecha anterior en su visita a Unión Española.

De cara al duelo con los pupilos de Beñat San José, el estratega de origen argentino reconoció que ha estudiado muy bien los aspectos del juego de Católica que le preocupan.

“Hay que tener mucho cuidado, porque cada vez que te quitan (la esférica) las transiciones las manejan muy bien. Además pasan de estar defendiendo a atacarte con mucha gente. Habrá que tener mucho cuidado en ese aspecto”, expresó.

“Intentar perderla (la pelota) lo menos posible, que nuestro ataque no se interrumpa. O si ocurre esto, que sea en los sectores donde no te pueden lastimar, cerca de su área, no en la zona media o con el equipo desplegado, lo que no da tiempo para reorganizarnos”, añadió.

Otro punto que incomoda al técnico del cuadro celeste es que el elenco de la franja “tiene una efectividad muy grande, porque tiene jugadores de jerarquía en su ataque. Aprovecha muy bien los errores de los adversarios, que obviamente son provocados por ellos”.

“El hecho de cerrar los pasillos, que haya poco espacio entre las líneas, te dificulta tu ataque y provoca pérdidas. Esto evidentemente está estudiado y trabajado por parte de ellos, porque uno lo ve con bastante claridad y repetitiva en varios partidos. Es su modelo de juego”, sentenció.

Tendencias Ahora