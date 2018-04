¿encontraste un error? avísanos

Ampuero y crisis en Unión: "Hay una persona que no está remando para el mismo lado"



Publicado por Marcelo Canario

Ocho partidos sin conocer la victoria y peleas entre jugadores del plantel tienen a Unión Española sumida en una profunda crisis deportiva. Los dardos apuntan al técnico de los hispanos, Martín Palermo, quien se jugaría el puesto el domingo cuando reciban a O’Higgins en Santa Laura por la octava fecha del Campeonato Nacional.

A pesar de los rumores que hablan de un camarín dividido, tras la pelea que protagonizaron Carlos Muñóz, Israel Poblete y Ramiro González, el capitán del equipo, Jorge Ampuero, sacó la voz y descartó que exista un mal ambiente en el plantel.

“Yo miles de veces me he peleado con el Mono (Diego Sánchez), antes me peleaba con el Curri (Dagoberto Currimilla), me peleo con todos. La verdad es que lo que pasa en la cancha queda ahí. Y después somos amigos. Ese tema de los rumores se acabó y el plantel está unido”, señaló el defensor tras la práctica de ayer, declaraciones consignadas por El Mercurio.

Además descartó que desde el camarín se haya filtrado los detalles de la pelea. “No voy a meter las manos al fuego por ninguna persona, pero creo que de los jugadores y cuerpo técnico no se filtra nada. Creo que hay una persona que no está remando para el mismo lado y en el día a día no está sumando“, dijo.

Finalmente señaló que está confiado en la continuidad de Martín Palermo. “Unión Española es un club serio, Jorge Segovia siempre deja que los DT cumplan su contrato. Estamos confiados en que Martín va a seguir con nosotros hasta la última“, concluyó.

