Lota Schwager exige que la ANFP sea mediador ante la ANFA para resolver su futuro



Publicado por Raúl Galdames

No lo pasan bien hace rato y es que pareciera que el minero vive más de penas que alegrías. De hecho, han vividos algunas en este último mes.

Una de ellas fue el 13 de marzo, cuando el presidente de Tercera División, Martín Hoces, entregó una dura declaración donde dijo que “en este momento Lota Schwager está fuera y Deportes Concepción tiene alguna opción”. Frase que dejó helados a los hinchas de ambos equipos.

¿La razón? Lota no había presentado una serie de documentos y la ANFP no había enviado el comunicado de que el tricolor descendió deportivamente. De hecho, en ese momento, el Presidente agregó que “se presentó la postulación de Lota Schwager, pero el directoria de la ANFA decidió no incluirlos. Ellos resolvieron que Lota ya no cumple”.

Pero ahora la ‘Lamparita’ se aburrió de esperar al ente que rige el fútbol nacional. Es por eso que el club envió una carta donde expone las faltas a las que ha incurrido la ANFP y además se exige que este ente sea mediador con la ANFA para que Lota Schwager juegue en Tercera A o para que se acepte al club en Segunda Profesional en calidad de invitado o como club en competencia.

En el comunicado firmado por Jairo Castro, Gerente General del club, escriben que están molestos por el accionar de la ANFP en relación a una solicitud para obtener el certificado de descenso y de no deuda. “Esta petición se realizó en julio de 2017 (…) fue solicitada en reiteradas ocasiones, sin tener respuesta alguna”.

Luego agregan que “este certificado fue entregado por parte de la ANFP el 20 de marzo de 2018, directamente a la ANFA, es decir, con más de nueve meses de retraso”.

Allí acusan el actuar negligente del organismo y exigen que “necesitamos que se realicen las gestiones pertinentes para poder concretar nuestra participación en la Tercera A. De no ser así, solicitamos una compensación por los errores cometidos, aceptando nuestra participación en la

Revisa acá el comunicado completo:

Lota Schwager by BioBioChile on Scribd

