¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Palermo apuntó contra Fernando Díaz por supuesta filtración de incidente en Unión Española



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Nicolás Maureira

Unión Española lo está pasando mal. La eliminación de Copa Sudamericana ante Sport Huancayo evidenció las falencias del equipo dirigido por Martín Palermo. Ayer ante Unión La Calera sumó su octavo partido sin conocer de victorias.

Lee también: Unión La Calera venció a una Unión Española que no logra mejorar en este Torneo Nacional

El cotejo contra los caleranos contó con una polémica en la previa. El ‘Titán’ no citó a tres futbolistas: Carlos Muñoz, Ramiro González e Israel Poblete.

Antes del encuentro se especuló con una pelea de estos tres jugadores. Según aseguró La Tercera, González, Muñoz y Poblete se vieron involucrados en un altercado en pleno entrenamiento del pasado viernes. Hubo un “conato de pelea producto de un roce durante un ejercicio de fútbol”. Palermo suspendió la sesión y marginó a los jugadores.

Unión Española no entregó una versión oficial. Tras la derrota en Quillota, Palermo afirmó que su determinación fue por “decisión técnica” e hizo hincapié de que las cosas que suceden en el entrenamiento quedan allí.

“En el entrenamiento no habían cámaras, no fue público y todo lo que suceda mientras que no haya nada que sea público y esté a la vista de los hinchas o de la prensa, después son decisiones técnicas”, comentó el exdelantero de Boca Juniors.

Ante esto, Palermo apuntó al gerente deportivo del club, Fernando Díaz, quien antes del match reconoció que hubo un problema entre Muñoz, González y Poblete.

“Fernando Díaz tendría que hablar primero conmigo antes de ustedes, porque conmigo no habló”, expresó.

El conjunto hispano marcha en la undécima posición con seis puntos. Su último e único triunfo de la temporada fue en la primera fecha del campeonato nacional ante Universidad de Chile.

Tendencias Ahora