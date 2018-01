¿encontraste un error? avísanos

El regreso al fútbol de Mathías Vidangossy: "Palestino me ofreció 400 lucas"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Raúl Galdames

Para nadie es un misterio que Mathías Vidangossy (30) fue uno de los puntos altos de la selección chilena sub 20 en el Mundial de Canadá 2007, pero hoy no está justamente donde él soñó. El volante ofensivo viene de un receso tras un cuadro depresivo y una lesión de ligamentos que lo tuvo alejado de las canchas por 420 días. Hoy tiene una nueva oportunidad en el fútbol.

El exseleccionado chileno firmó con Deportes Melipilla para jugar en la Primera B y es la décima incorporación de los ‘Potros’, que anteriormente habían sumado a Boris Rieloff, Carlos Soza, Jose Luis Cabión, Emilio Hernández, Carlos Gutiérrez, Miguel Escalona, Jorge Troncoso, el uruguayo Santiago Morandi y argentino Ezequiel Pérez.

En una entrevista con La Tercera, Vidangossy habló de su lesión, el cuadro depresivo, Deportes Melipilla y también del sueldo que le ofreció Palestino para seguir en el club.

El ‘Pianista’ comentó que lo contactaron desde los ‘Potros’ pero también de Santiago Wanderers y de los ‘árabes’. El mismo asegura que “el primero con el que negocié fue Palestino. Me ofrecieron 400 lucas y dije: ‘En verdad, no’. Me sentí, no humillado, porque no tengo por qué ganar más ni menos, pero ya había participado con ellos en varios campeonatos y la respuesta que me dieron es que estaba lesionado. Sentí que me dieron la espalda. Y aparte de que siempre hacen todas las cosas mal”.

Sobre su llegada a Melipilla comentó que “Es que más que volver a jugar y ser bueno, necesito volver a sentirme importante y que eso me ayude a recuperar la confianza más rápido (…) Melipilla sí que me hizo sentir importante. Y hay muchos jugadores que conozco, como Sam, Norambuena, Emilio, Fabricio Cortés, que están todo el día preguntándome cómo estoy, cuánto me falta. Se siente esa buena energía y creo que podemos dar que hablar este año”.

Consultado por si hay miedo por una resolución del TAS, Vidangossy respondió que “de lo que me contaron, no hay ninguna opción de que Melipilla baje. La única opción es que suba Vallenar o no suba Vallenar. Y se abra un cupo más. Miedo no hay”.

El exColo Colo señaló que ya se encuentra casi recuperado de su lesión y que está con trabajos de fortalecimiento para agarrar el ritmo, sintiendo el roce y perdiendo el miedo. “Estoy muy ansioso por jugar, no me quiero apurar. Si tuviera 17 años, hubiese estado jugando a los 15 días. Pero ahora ya hay que cumplir los plazos correctos”, expresó.

Por último y sobre su cuadro depresivo comentó que “todavía sigo con la psicóloga, todavía no me siento 100% recuperado y voy una vez a la semana a conversar con ella. Una de las cosas de las que más me ha preocupado es de esa parte. Al final si esa parte no está bien, vienen las lesiones, los problemas, todo un cuento tremendo”.

