Comisión de Deportes despachó proyecto que busca regular SADP inspirado en "modelo alemán"



Publicado por Pablo Velozo

La Comisión de Deportes de la Cámara e Diputados aprobó y despachó a sala proyecto que reforma la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales.

El diputado Matías Walker, valoró la iniciativa que pretende modificar la ley N° 20.019, que regula estas entidades deportivas, en materia de fiscalización, de conflictos de interés, y de fomento de participación de los hinchas en la propiedad de las mismas.

Al respecto, el parlamentario, que es miembro de la comisión, afirmó que “estamos muy contentos porque aprobamos por fin una reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, muy anhelada por parte de los socios, los hinchas y los abonados a los clubes. Inspirados en el modelo alemán, lo que permite esta ley es que hasta el 51% de los clubes de las SADP van a poder corresponder a los socios, a los hinchas, a los abonados, situación que no estaba regulado hoy día y que ahora va a contar con un mecanismo concreto”.

“A través de un procedimiento de emisión de acciones establecido en la ley o a través de traspaso de acciones para que los socios de los clubes sociales y deportivos -como el caso de Colo Colo, Universidad de Chile, Universidad Católica y Coquimbo Unido- puedan participar de la propiedad de estos clubes y al mismo tiempo, ingresar al directorio y tomar parte de las decisiones deportivas que se adopten en estas instancias”, agregó Walker.

En relación a lo mismo, el diputado agregó que el objetivo del proyecto es que “se pueda legitimar socialmente a través del ingreso de los hinchas de manera que los clubes no tengan que depender de un mecenas, que no tengan que depender de capitales, como pasó en Santiago Wanderers que llegaron ilusionaron a los hinchas y después se fueron esos capitales y el club porteño descendió a la Primera B. Eso es lo que queremos evitar, experiencias traumáticas como por ejemplo lo que pasó en Club de Deportes Ovalle, donde se hizo un estadio de 11 mil millones de pesos y por la irresponsabilidad de la familia Nazur no se le pagó el sueldo a los jugadores y el club terminó descendiendo”.

Asimismo, Walker destacó el acuerdo surgido entre la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA), surgida de una indicación propuesta por los diputados, la cual permitirá que ANFA reciba parte de los recursos que genere la Selección Nacional.

“Gracias a una indicación del diputado Schilling, que yo apoyé, es que se logró un acuerdo entre la ANFP y la ANFA para procurar que la mayor parte de los recursos que genere la Selección de Fútbol de Chile ingresen a la Federación de Fútbol de Chile, de la que es parte el fútbol amateur, para poder financiar los costos que éste tiene, que sobre todo son costos de árbitros, de divisiones inferiores, de escuelas deportivas, de lavado de camisetas, de traslados, van a poder ser ahora asumidos por la Federación de Fútbol de Chile, lo cual beneficiará en especial de los más de 2 millones de futbolistas amateur que somos en este país”.

Consignemos que el proyecto que regula las SADP pasa ahora a la sala de la Cámara de Diputados, en su primer trámite constitucional, y se espera que se realice la votación en marzo.

