Sorpresa nacional: Malleco Unido anunció que no participará en la Segunda División



Publicado por Raúl Galdames

Hoy, los hinchas de Malleco Unido recibieron una triste noticia. El club de sus amores anunció que este año no competirán en la Segunda División Profesional del fútbol chileno. ¿La razón? es simple, no hay dinero.

La noticia la entregó el conjunto de Angol hace algunas horas por medios de sus redes sociales oficiales. “En estos momentos, Claudio Ortega Presidente de Malleco Unido, confirma el receso de nuestro club, a raíz de la pérdida de aportes importantes como los de la municipalidad que fue perdida debido a la denuncia de un concejal a contraloría”, escribió el equipo de La Arauncanía.

Acto seguido escribieron la frase que muchos hinchas siguen lamentando: “Malleco Unido este 2018 no participará del torneo de segunda división”.

Con la renuncia los ‘Leones de Nahuelbuta’, vuelve a salir a flote el tema de los cupos de la Segunda División Profesional. El Consejo de Presidentes de la ANFP no ha dado luces sobre el tema y por el momento clubes como Deportes Concepción y Lota Schwager están a la espera para ver si esos cupos se licitarán o no para ver si podrán jugar como invitados o entrar a competir. El tiempo corre y la entidad que rige el fútbol nacional no da respuestas.

