Paula Navarro y su reencuentro con Paredes: "Me dijo que estaba muy contento de verme ahí"



Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

El encuentro amistoso que Colo Colo y Santiago Morning llevaron a cabo la tarde de ayer dejó más de una postal.

Y es que no solo la llegada anticipada de Esteban Paredes -exjugador del ‘Chagito’- a Macul marcó pauta, sino que también el reencuentro del goleador con una vieja conocida: Paula Navarro.

La asistente técnico del ‘Chago’ conoce al ‘Tanque’ desde hace ya varios años, precisamente por la institución ‘microbusera’. Por eso no dudó en dejar de lado sus funciones cuando vio que el atacante se acercaba a ella.

“Esteban me preguntó cómo estaba, me felicitó, me dijo que le ponía muy contento verme ahí y que había que darle, no más, que siguiera trabajando. Estaba muy contento, porque además él es muy cercano a Santiago Morning club donde hizo las inferiores”, contó la entrenadora a LUN.

Navarro agregó que al ariete lo vio “súper bien”, y hasta relató que “me dijo que se venía reincorporando de las vacaciones, que venía a full a ponerse las pilas y a entrenar, que quería darlo todo. Así es él, de verdad me dio mucho gusto verlo nuevamente”.

En lo netamente futbolístico, destacar que ‘albos’ y ‘bohemios’ empataron en los dos cotejos amistosos que sostuvieron en la jornada recién pasada.

En el primero de ellos 3-3 con goles de Nicolás Maturana y Nicolás Orellana por el conjunto dueño de casa, mientras que Yerko Rojas y David Escalante por el elenco forastero. El segundo, en tanto, finalizó 0-0.

Recordemos que Paula Navarro se hizo conocida en varios países luego que trascendiera que se convertiría en la próxima entrenadora de Santiago Morning, lo que causó un ‘quiebre’ dirigencial y el rechazo de parte de los futbolista. Sin embargo, aceptó el ofrecimiento para ser ayudante de Jaime García.

