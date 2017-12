¿encontraste un error? avísanos

Delantero uruguayo Leonardo Melazzi se convirtió en el tercer refuerzo de D. Iquique



Publicado por Jeser Lara

Deportes Iquique oficializó a su tercera incorporación para la temporada 2018 del balompié nacional.

Se trata del delantero uruguayo Leonardo Melazzi, quien llega al conjunto nortino proveniente del Atlética Sud América de la Primera División del fútbol charrua.

“Que el Presidente y el cuerpo técnico me quisieran ya sumaba y era bueno para mí. El equipo en sí es un club que siempre venía clasificando a torneos internacionales, y cuando me llegó la propuesta lo comenté con amigos, porque tuve amigos en Chile con los que jugué en Italia y me dijeron que no dudara en ir, que Iquique es muy lindo”, dijo el jugador a su llegada a la institución.

El jugador de 26 años fue seleccionado sub20 y jugó en el Genoa de Italia en 2012. Acumula 38 partidos en primera división.

